يرى بولاي ديا، مهاجم منتخب السنغال، أن مواجهة مصر ستختلف عن نهائي كأس الأمم، مشيرًا إلى أن اللعب على ستاد القاهرة وفي ظل وجود عدد كبير من الجماهير سيكون دافع لهم من أجل الفوز.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره السنغالي غدا الجمعة، في تمام التاسعة مساءا على استاد القاهرة الدولي، في ذهاب الدور الحاسم من تصفيات المونديال، بينما يلتقيا المنتخبان مرة اخرى في الإياب، الثلاثاء المقبل على ملعب ديامنديو بـ داكار.

وقال ديا، في تصريحاته عن المباراة المنتظرة، والتي نقلتها شبكة "Galsenfoot" السنغالية: «منتخب مصر سيكون لديه روح الانتقام، لكن في مباراة العودة سنكون على أرضنا وأمام جمهورنا، إذا حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب، فسيكون من الصعب عليهم المجيء إلى داكار ويفوزون».

وأضاف: «ستكون مباراة مختلفة تمامًا عن نهائي كأس أمم إفريقيا، لأنهما مواجهتين ذهاب وإياب».

وشدد: «ستكون الأجواء حارة بسبب حضور المشجعين كامل العدد، سيدفعوننا من أجل تقديم كل ما لدينا في تلك المباراة».

ونوه: «لدينا قائمة لاعبين جيدة، يلعبون في أوروبا، يمتلكون العديد من الإمكانيات الفنية المميزة، الجميع يعلمون من هم بالفعل، نحن جاهزون لمواجهة مصر».

وأتم: «أتمنى أن تكون مباراة العودة على أرضنا فرصة للاحتفال بالفوز والتأهل إلى كأس العالم، نريد أن نكمل إنجازاتنا بالوصول إلى تلك البطولة، سيكون أمرا مميزا، سنلعب على ملعب جديد والفوز عليه سيكون شيئا فريدا من نوعه».