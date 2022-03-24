عرضت فضائية «سكاي نيوز عربية» مقطع فيديو يرصد لحظة وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الخميس، مقر انعقاد القمة الطارئة لقادة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل؛ لبحث الحرب في أوكرانيا.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتم التأكيد خلال القمة على زيادة الانتشار العسكري على الجناح الشرقي لأوروبا.

ويعتزم قادة الناتو خلال قمة في بروكسل اليوم الخميس، مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، للصحفيين قبيل الاجتماع: «سيناقش القادة اليوم الحاجة إلى تجديد قوات الردع والدفاع لدينا على المدى الطويل، والخطوة الأولى على هذا المسار هي إنشاء أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من التحالف، في بلغاريا ورومانيا وهنغاريا وسلوفاكيا».

ولفت إلى أن الوجود المتزايد سيتطلب من الحلفاء زيادة الاستثمار في الدفاع، مضيفا بقوله: «يجب أن نفعل المزيد، لكن يجب علينا أيضا أن نستثمر أكثر ... آمل أن يتفق القادة على تسريع زيادة الاستثمار».

وفي معرض حديثه عن توقيت تواجد القوات الجديدة للتحالف، ولا سيما في رومانيا، شدد الأمين العالم لحلف الناتو على أنها «ستبقى هناك طالما كان ذلك ضروريا».