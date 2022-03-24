بايدن يجتمع مع قادة الناتو في استعراض للوحدة بعد مضي شهر على الحرب الروسية

من المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الخميس في استعراض للوحدة عبر الأطلسي بعد شهر تحديدا من بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وينضم بايدن إلى الحلفاء الغربيين في اجتماع خاص لقادة حلف شمال الأطلسي وقمة لمجموعة السبع وقمة قادة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات حول كيفية دعم الشعب الأوكراني وكيفية زيادة معاقبة روسيا والتغييرات طويلة الأجل اللازمة لضمان أمن أوروبا.

ولا يزال على الطاولة اقتراح لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي من خلال نشر قوات دائمة، بدعم من القوة الجوية والبحرية. ومن شأن هذه الخطوة أن تمثل انتهاكا للقانون التأسيسي بين حلف شمال الأطلسي وروسيا، ومن المرجح أن تؤدي إلى تصعيد التوترات مع روسيا.

وعشية الاجتماع، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج نشر أربع مجموعات قتالية جديدة في بلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا ردا على الغزو الروسي.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة أمام بايدن وقادة الناتو الـ 29 الآخرين عبر الفيديو، وسيتحدث إلى بايدن وقادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

ويواصل الرئيس الأوكراني الضغط من أجل فرض منطقة حظر جوي لحماية بلاده من الغارات الجوية الروسية، على الرغم من أن حلف شمال الأطلسي رفض الطلب مرارا.