نائب محافظ القاهرة: إزالة 121 عقارا بمناطق سور مجرى العيون وتسكين 430 أسرة مستحقة بالخيالة

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الاخلاء اليومية التى تجرى بمناطق السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة بحى مصر القديمة للوقوف على اخر المستجدات وتذليل أى عقبات تواجه الأعمال في رسالة طمأنينة لأهالي المنطقة طبقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأشارت إلى أن مجهودات اليوم أسفرت عن الانتهاء من إخلاء 7 عقارات وهدمهم جزئيا وذلك بإجمالي 32 أسرة مستحقة ، حيث تم تسكينهم على بعد بضع كيلومترات من موقعهم الحالي بمدينة سكينة متكاملة الخدمات ( كومبوند الخيالة ) الواقع بحي البساتين ليكون اجمالي العقارات التي تم ازالتها منذ بدء الأعمال وصلت إلى 121 عقارا من اجمالي 5200 عقارا واخلاء 430 أسرة مستحقة من اجمالي 1660 مع استمرار الأعمال اليومية على قدم وساق لحين الانتهاء من الازالات وتسكين الأهالى.

يأتى ذلك في إطار السعي الدائم لاستعادة المظهر الحضارى وللقضاء على مشكلة العشوائيات وتطوير المناطق غير الامنة و الخطرة وتنفيذ الخطة العامة لتطويرها والتى استطاعت الدولة المصرية بكافة أجهزتها في المضي قدما نحو تحقيق انجاز غير مسبوق تحقيقا لشعار مصر بلا عشوائيات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية .

وأكدت نائب المحافظ أن كافة الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة تبذل جهودها في أعمال تسكين أهالي المناطق التي يتم اخلائها بهدف رفع مستوى معيشة مواطنيها من خلال التطوير اجتماعيا وبيئيا وخاصة في ظل تصنيف هذه المناطق على انها مناطق شديدة الخطورة وغير امنة ولا تتوافر بها الخدمات اللائقة ومن خلال نقل الاهالي إلى مناطق حضارية ووحدات سكنية متكاملة كاملة التشطيب و التأثيث بالاجهزة الرئيسية مع توافر المساحات الخضراء والخدمات المتكاملة لتوفير حياة كريمة للمواطن .

وأشارت عبد المنعم الى أن أجهزة الدولة تعمل على استراتيجية عمرانية تشمل رفع وتطوير مختلف المحاور والتى تتمثل في اعادة القاهرة التاريخية الى ما كانت عليه من خلال تجديدها وتطويرها والحفاظ على الطراز العمراني لها من خلال الاستمرار في ازالة المناطق غير الامنة وغير الصالحة مثل مناطق السكر والليمون والجيارة وقبلها عزبة ابو قرن و بطن البقرة وتل العقارب واحلالها بمناطق اخرى أكثر أمنا وتحضرا .

جدير بالذكر أن كومباوند الخيالة يعد واحدا من المشروعات الكبرى التي اقامتها الدولة كسكن بديل للمناطق الخطرة وغير الامنة مثل مشروعات الاسمرات بمراحلها الثلاثة ومعا والمحروسة واهالينا والتي تقع على مساحة 40 فدانا تقريبا ليضم كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة مستقرة للسكان ومن خلال توفير 42 عمارة سكنية أرضى و 9 أدوار متكررة بإجمالى 2268وحدة سكنية .