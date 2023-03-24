ثلاثية هويلوند تقود الدنمارك للفوز على فنلندا بتصفيات أمم أوروبا

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فاز المنتخب الدنماركي على ضيفه الفنلندي 3 /1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة بتصفيات كأس أمم أوروبا، المقرر إقامتها في ألمانيا العام المقبل.

وتقدم راسموس هويلوند للمنتخب الدنماركي في الدقيقة 21، قبل أن يدرك أوليفير أنتمان التعادل لفنلندا في الدقيقة 53.

وأكمل هويلوند ثلاثيته بتسجيل الهدفين الثاني والثالث للمنتخب الدنماركي في الدقيفتين 82 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب أيرلندا الشمالية على مضيفه سان مارينو 2 / صفر.

وسجل ديون شارلز هدفي المباراة للمنتخب الأيرلندي الشمالي في الدقيقتين 24 و55.

كانت مباريات الجولة قد انطلقت في وقت سابق من اليوم الخميس، حيث فاز منتخب سلوفينيا على مضيفه منتخب كازاخستان 2 /1.