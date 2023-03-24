أمريكا والاتحاد الأوروبي يجريان مناورة بحرية مشتركة في إطار التزامهما بدعم حرية الملاحة

جددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل التكميلي للأمن البحري الإقليمي لدعم حرية الملاحة والاستخدامات القانونية الدولية الأخرى للبحر في المحيطين الهندي والهادئ.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية أجريا مناورة بحرية مشتركة استمرت يومين، كما تقرر في الجولة الأخيرة من مشاوراتهما رفيعة المستوى حول المحيطين الهندي والهادئ في 2 ديسمبر 2022.

وأفادت بأن التدريبات البحرية المشتركة جرت في إطار دوريات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وممارسة حرية الملاحة في أعالي البحار، مضيفة أن التدريبات المشتركة تمت بمشاركة "يو إس إس بول هاميلتون" والسفينة الإسبانية "ريينا صوفيا" التابعة لعملية القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي والسفينة الإيطالية كارلو بيرجاميني.

وبحسب البيان، شملت التدريبات عمليات تبادل مهنية بشأن إجراءات الصعود على متن السفن والملاحة البحرية والتدريب المصمم لتحسين التشغيل البيني والتكامل.

وأشارت الخارجية الأمريكية، في بيانها، إلى أن هذه التدريبات تشكل جزءًا من الالتزام المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعمل نحو تعاون بحري عملي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة، بما يتماشى مع وثائق مثل البوصلة الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي واستراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيط الهندي والهادئ واستراتيجية الولايات المتحدة للمحيطين الهندي والهادئ.