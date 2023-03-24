مسلسل الأجهر يجمع نور النبوي بوفاء عامر للمرة الثانية

مع انطلاق الحلقة الثانية من مسلسل الأجهر على منصة شاهد، يظهر الممثل الشاب نور النبوي بدور بائع متجول يعيش في مدينة الأسكندرية، ويجسد نور شخصية "عماد" وهو الشقيق الأصغر لكل من عمرو سعد الذي يؤدي دور شخصية "مصطفى الأجهر"، وناهد السباعي التي تؤدي دور شخصية "جميلة".



وفقا لأحداث الحلقة الأولى والثانية، فإن نور النبوي هو الأبن الأصغر للنجمة وفاء عامر التي تؤدي دور شخصية "رؤية"، ويعد ذلك هو التعاون الثاني بينهما، إذ جسد نور النبوي شخصية طارق أبن وفاء عامر في المسلسل الاجتماعي راجعين يا هوى الذي شارك في الموسم الرمضاني 2022، وهو قصة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، ومعالجة درامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، وبطولة النجم خالد النبوي.



ولكن يبدو من سياق الأحداث في مسلسل الأجهر، أن طبيعة العلاقة بين نور النبوي ووفاء عامر تختلف عن طبيعة علاقتهما في مسلسل راجعين يا هوى، الذي كان يلعب فيه نور دور الأبن الذي ينتمي لأسرة مستقرة ماديا واجتماعيا، بينما في مسلسل الأجهر، فهو ينتمي لطبقة فقيرة وقد فقد أمه منذ صغره بعد قتلها.



تدور أحداث مسلسل الأجهر حول يوسف الذي تم اتهامه ظلما وهو مراهق بقتل والدته، وتم إيداعه الإصلاحية التي هرب منها، وخلال هروبه يخوض رحلة طويلة بحثا عن أشقائه وهو ما يكشف له الكثير من الأسرار الغامضة عن ماضية.



مسلسل الأجهر بطولة عمرو سعد وعدد كبير من النجوم، من بينهم سيد رجب، درة، ناهد السباعي، محمود قابيل، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، سارة سلامة، ومن تأليف ورشة ملوك، وإخراج ياسر سامي.