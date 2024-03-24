كهربا: كنت النجم الأوحد للزمالك «أفضل من شيكابالا»

أكد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي أن جمهور الأحمر هو رد فعل على تصرفات محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك، مُشيرًا إلى أنه كان نجمًا أكثر منه عندما كان لاعبًا في الأبيض.

وقال محمود عبد المنعم كهربا في تصريحات عبر قناة النهار: "أنا أهلاوي ولم أقصر مع الزمالك.. بطبعي لا أحب الحديث عن لاعبين خارج الأهلي".

وأضاف: "كانت هناك مشاكل سابقة بين شيكابالا وجماهير الأهلي، فالجمهور يعرف ما يعصب اللاعب الجيد الذي يصنع الفارق".

وتابع: "محمود شيكابالا لاعب لا يختلف عليه أحد من حيث الإمكانيات، ولكن جمهور الأهلي كان هو رد الفعل معه".

وأتم محمود كهربا تصريحاته قائلًا: "أنا كنت النجم الأوحد في الزمالك، هذا معروف.. ليس غرور بل ثقة.. والدليل عدد مبارياتي وأرقامي وبصمتي مع الفريق كنت أفضل من شيكابالا، أنا في حتة وهو في حتة تاني".