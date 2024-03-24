 سنغافورة.. القبض على 64 مشتبها بهم لحيازة مخدرات بقيمة تزيد على نصف مليون دولار - بوابة الشروق
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سنغافورة.. القبض على 64 مشتبها بهم لحيازة مخدرات بقيمة تزيد على نصف مليون دولار


نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 12:16 ص | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 12:19 ص

صادرت الشرطة في سنغافورة مخدرات بقيمة 555 ألف دولار في مداهمات على مستوى البلاد أسفرت عن القبض على 64 مشتبها بهم في حيازة مخدرات، من بينهم طالب /17 عاما/.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات فى سنغافورة القول اليوم السبت إن عملية مكافحة المخدرات تمت بين 18 و 22 مارس وشملت مناطق مثل آنج مو كيو ، وكومباسفيل ، وودلاندز ، ويشون.

وصادر المكتب 467ر11 كيلوجراما من القنب، و 336ر1 كيروجراما من الميثامفيتامين و 10 جرامات من الكيتامين وثلاثة أقراص و 82 جراما من عقار الهلوسة و 3818 قرصا من عقار إريمين- 5.

ويمكن أن تكفي كمية القنب والميثامفيتامين التى تم ضبطها تعاطي 2400 مدمنا لمدة أسبوع.


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