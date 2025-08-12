وجهت المغنية العالمية مادونا، التي عُرفت سابقا بمواقفها الداعمة لإسرائيل، نداء عاجلا إلى البابا لاوُن الرابع عشر لزيارة قطاع غزة والمساهمة في إنقاذ الأطفال هناك، قائلة: "قبل أن يفوت الأوان".

وفي منشور لها عبر حسابها على إنستجرام مساء يوم الإثنين، أوضحت مادونا: "كأم، لا أستطيع تحمل معاناة الأطفال. تعال إلى غزة (البابا لاوُن الرابع عشر)، وأحضر نورك لهم. نحن بحاجة لفتح أبواب المساعدات بالكامل لإنقاذ هؤلاء الأبرياء. أنت الوحيد الذي لا يمكن منعه من الدخول- لم يعد هناك وقت".

وأضافت: "السياسة لا تصنع التغيير، الوعي هو ما يمكنه ذلك. لهذا أتوجه إلى رجل الله. اليوم عيد ميلاد ابني روكو، وأشعر أن أفضل هدية يمكن أن أقدمها له هي أن أطلب من الجميع بذل كل ما بوسعهم لإنقاذ أطفال غزة الأبرياء".

وأكدت أنها لا تتهم أي طرف ولا تتخذ جانبا في الصراع، مشيرة: "الجميع يعاني، بمن فيهم أمهات الأسرى الإسرائيليين. وأصلي أن يتم إطلاق سراحهم أيضًا. أحاول فقط أن أفعل ما أستطيع لمنع موت الأطفال جوعا".