الجيش الباكستاني يعلن تحييد 50 مسلحا على الحدود الأفغانية

أعلن الجيش الباكستاني تحييد 50 مسلحا في عمليات نفذها بإقليم بلوشستان القريب من الحدود الأفغانية، خلال الأيام الماضية.

أفاد بذلك بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، الثلاثاء.

وأوضح أن القوات الباكستانية تمكنت من تحييد 14 مسلحا في عملية بمنطقة زهوب بإقليم بلوشستان يوم 9 أغسطس الجاري.

وأشار إلى إحباط محاولة تسلل مسلحين إلى البلاد عبر الحدود الأفغانية في 8 أغسطس، وتحييد 33 عنصرا منهم.

وكشف البيان عن مقتل 3 مسلحين آخرين خلال عملية نفذتها قوات الأمن في منطقة سامبازا ببلوشستان الليلة الماضية.

وأكد أن قوات الأمن عازمة على حماية حدود البلاد وإحباط محاولات تقويض السلام والاستقرار والتنمية في باكستان.

يذكر أن الهجمات المسلحة في باكستان تتركز بشكل خاص في إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان.

وتشن جماعات مسلحة تدّعي الدفاع عن حقوق جماعتي البشتون والبلوش، هجمات ضد قوات الأمن الباكستانية والمدنيين.

وتصر إسلام آباد على أن حركة طالبان الباكستانية تتمركز في أفغانستان وتشن هجماتها من هناك، بينما تنفي الحكومة الأفغانية هذه الادعاءات.