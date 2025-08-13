وزير الخارجية: مصر تبذل جهودا تفوق الوصف لإدخال المساعدات إلى غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تبذل جهودًا تفوق الوصف لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة برًا وجوًا.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، وعُرضت مساء الأربعاء، أن إدخال المساعدات برًا يتم من خلال معبر كرم أبو سالم والضغط في إطار معبر رفح بجانب عمليات الإنزال الجوي عبر القوات المسلحة.

وأوضح أن الحملات التي تم شنها ضد مؤخرًا، نفذتها جماعات معروفة بتوجهاتها وتتبع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، حيث عبرت عن نوايا خبيثة لتشتيت الانتباه عن المسئولية الإسرائيلية بشأن الأوضاع في غزة.

ولفت إلى أن إسرائيل هي المسئولة عن الكارثة الحالية في غزة، رافضًا أي مزايدة على دور مصر وقال إن هذا الأمر يشتت الانتباه عن جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد أن وجود أشخاص داخل إسرائيل ويتمنون لهذه الجماعة الإرهابية زايدوا على الدور المصري داخل الدولة التي ترتكب جرائم الإبادة الجماعية (إسرائيل) وهو ما يثير السخرية بشأن هذا الأمر.

وأوضح أن هناك نوايا خبيثة تحاول تشويه الدور المصري ناصع البياض بشأن غزة، مشيرًا إلى إرسال توجيهات للسفارات المصرية باليقظة وعدم السماح لأي شخص يلمس سور السفارة باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من مصر.

وأكد أن عناصر أمن السفارات المصرية على أهبة الاستعداد، كما تم من قبل التعامل مع أكثر من حالة وإحباطها، موضحًا أن بعض البلدان تعاونت مع مصر في مواجهة هذه الوقائع.

وأضاف أنه عندما ألقي القبض على بعض العناصر المأجورة ومثيري الشغب، جرى التحفظ عليهم داخل السفارات قبل تسليمهم إلى سلطات الاعتماد للتعامل معهم، موضحًا أن بعض الدول تقاعست عن توفير التأمين اللازم، وأكد أنه سيتم التعامل معها بالمثل.