تظاهر الآلاف في اليمن تنديدا باغتيال إسرائيل لـ أنس الشريف ورفاقه

شارك آلاف الطلبة والأكاديميين اليمنيين، الأربعاء، في مظاهرة حاشدة بجامعة صنعاء، أكبر جامعات البلاد، رفضا للإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، وتنديدا باغتيال إسرائيل لمراسل قناة "الجزيرة" أنس الشريف، ورفاقه.

وحسب مراسل الأناضول، شارك في المظاهرة التي جاءت تحت شعار "مستمرون في إسناد غزة"، آلاف الطلاب والأكاديميين والموظفين، بتنظيم من رئاسة الجامعة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين منذ 2014، والتي تعتبر أهم جامعات البلاد.

وقتل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، 6 صحفيين فلسطينيين، بينهم مراسلا قناة "الجزيرة" أنس الشريف ومحمد قريقع، بقصف خيمة كانوا يقيمون فيها بمحيط "مستشفى الشفاء" غرب مدينة غزة.

وباستشهادهم ارتفع عدد الصحفيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 238 منذ بداية حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، وفق مكتب الإعلام الحكومي بغزة.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية واليمنية ولافتات تستنكر مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق سكان القطاع، مرددين الهتافات والشعارات المنددة سياسة التجويع الإسرائيلية بحق سكان غزة، على مرأى ومسمع العالم.

كما ظهرت لوحة مرسومة من أحد المشاركين تجسد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف مراسل "الجزيرة"، فيما ندد المتظاهرون بجريمة إسرائيل بحقه وزملائه.

في السياق ذاته، قال بيان صادر عن الجهة المنظمة للمظاهرة، إن "استهداف العدو الصهيوني للصحفيين هي محاولة فاشلة لتغطية جرائمه الشنيعة في حق الأبرياء على مرأى ومسمع العالم".

وحذر البيان الذي تمت تلاوته خلال المظاهرة، "مما يُحضّر له العدو الصهيوني من توسيع عدوانه على قطاع غزة، واستمرار حصاره وإبادته وجرائمه الوحشية بحق مليوني إنسان".

وفي وقت سابق الأربعاء، صادق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أيال زامير، على "الفكرة المركزية" لخطة إعادة احتلال قطاع غزة، بما في ذلك مهاجمة منطقة الزيتون جنوب مدينة غزة التي بدأت أمس الثلاثاء.