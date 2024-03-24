انتصار تنتقد كاملة أبو ذكري: «محدش ضربك على أيدك علشان تشتغلي معايا بالعافية»‏

عبرت الفنانة انتصار عن استيائها من تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري، والتي صرحت خلالها أنها «لن تعمل ‏معها مرة أخرى» وذلك عقب انتهاء مسلسل «ذات» بسبب عدم التزامها بالمواعيد‎.‎

وطالبت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، ‏المخرجة كاملة أبو ذكري بالتوقف عن الحديث في البرامج، قائلة:«أتمنى تبطل تتكلم في البرامج، أنا عمري ما اتكلمت ‏عنها غير بالخير». ‏

ودعت الفنانة انتصار المخرجة كاملة أبو ذكري للتركيز على الحديث عن أعمالها ونجاحاتها بدلاً من التحدث عن ‏زملائها، قائلة:«محدش ضربك على أيدك علشان تشتغلي معايا بالعافية، اخرجي وتحدثي أعمالك ونجاحاتك وشغلك، ‏خلي اللي يجيبك يكون بسبب شخصك، مش لأنك تذمي في زملائك».‏

وأكدت احترامها وتقديرها للمخرجة لكاملة أبو ذكري، واصفة إياها بـ«أهم المخرجات في الشرق الأوسط» مضيفة: ‏‏«يصعب عليّ أن يتم استدراجها في البرامج، عيب عندما يستغلك الآخرون، لا أحب أن تخرج كواليس العمل على ‏التلفزيون».‏

وأوضحت أنها لا تسعى وراء تصدر التريند، موضحة أن جميع تصريحاتها تأتي بشكل عفوي دون أي تخطيط ‏مسبق، قائلة:«أنا بطلع تريند لوحدي.. بدون ما أقصد أعمل إيه!».‏

وأضافت أنها شخصية صريحة لا تجيد التصنع أو والكذب، معقبة:«أنا مش متصنعة ولا بقلد الناس التافهين ‏الكذابين، أنا مش الشارع برد من الواقع وليس من خلال الأضواء الساطعة والفنانين الرائعين والزيف». ‏