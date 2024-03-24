انتصار تنتقد كاملة أبو ذكري: «محدش ضربك على أيدك علشان تشتغلي معايا بالعافية»‏

عبرت الفنانة انتصار عن استيائها من تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري، والتي صرحت خلالها أنها «لن تعمل معها مرة أخرى» وذلك عقب انتهاء مسلسل «ذات» بسبب عدم التزامها بالمواعيد.
وطالبت خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» مع الإعلامية منى عبد الوهاب المذاع عبر شاشة قناة «الحياة» مساء السبت، المخرجة كاملة أبو ذكري بالتوقف عن الحديث في البرامج، قائلة:«أتمنى تبطل تتكلم في البرامج، أنا عمري ما اتكلمت عنها غير بالخير».
ودعت الفنانة انتصار المخرجة كاملة أبو ذكري للتركيز على الحديث عن أعمالها ونجاحاتها بدلاً من التحدث عن زملائها، قائلة:«محدش ضربك على أيدك علشان تشتغلي معايا بالعافية، اخرجي وتحدثي أعمالك ونجاحاتك وشغلك، خلي اللي يجيبك يكون بسبب شخصك، مش لأنك تذمي في زملائك».
وأكدت احترامها وتقديرها للمخرجة لكاملة أبو ذكري، واصفة إياها بـ«أهم المخرجات في الشرق الأوسط» مضيفة: «يصعب عليّ أن يتم استدراجها في البرامج، عيب عندما يستغلك الآخرون، لا أحب أن تخرج كواليس العمل على التلفزيون».
وأوضحت أنها لا تسعى وراء تصدر التريند، موضحة أن جميع تصريحاتها تأتي بشكل عفوي دون أي تخطيط مسبق، قائلة:«أنا بطلع تريند لوحدي.. بدون ما أقصد أعمل إيه!».
وأضافت أنها شخصية صريحة لا تجيد التصنع أو والكذب، معقبة:«أنا مش متصنعة ولا بقلد الناس التافهين الكذابين، أنا مش الشارع برد من الواقع وليس من خلال الأضواء الساطعة والفنانين الرائعين والزيف».