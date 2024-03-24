الأحزاب الكورية تتراجع عن تعهداتها بضخ دماء جديدة في الساحة السياسية استعدادا للانتخابات العامة

تراجعت الأحزاب السياسية الكبرى في كوريا الجنوبية عن تعهداتها بتفعيل إصلاحات سياسية وضخ دماء جديدة إلى الساحة السياسية استعدادا للانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في 10 أبريل، ويتجلى هذا الفشل بشكل واضح في قائمة المرشحين، التي لا تظهر أي تعديل كبير عن التشكيلة التي ظهرت الانتخابات النيابية السابقة.

وذكرت صحيفة كوريا تايمز أنه بدلا من ذلك، أصبح تمثيل النساء والمتنافسين الأصغر سنا في مجموعة المرشحين أقل حتى مما كان عليه تمثيلهم في الانتخابات السابقة منذ أربع سنوات، مما يرسم صورة قاتمة ويشير إلى أن التصويت المقبل من المرجح أن ينتهي به الأمر إلى مواجهة حزبية بين سياسيين تقليديين.

قالت لجنة الانتخابات الوطنية، اليوم الأحد، إن عملية تسجيل المرشحين قد أغلقت أمس الأول الجمعة، وسجل إجمالي 951 مرشحا لعضوية البرلمان أسماءهم.

ونقلت صحيفة كوريا تايمز عن لجنة الانتخابات قولها إن 21 حزبا سياسيا تقدم بـ698 مرشحا في 254 دائرة انتخابية.

وأشارت اللجنة إلى أن من بين 698 مرشحا للدوائر الانتخابية، كان هناك 99 امرأة فقط، وهو ما يمثل نسبة 2ر14 في المائة.

وتقل هذه النسبة عما كانت عليه في الانتخابات العامة السابقة في عام 2020، عندما كان هناك 213 امرأة من بين 1118 مرشحا للدوائر الانتخابية، أي ما يمثل 19 بالمئة.