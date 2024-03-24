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شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على رفح ومدينة غزة

غزة - معا
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 8:20 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 8:21 م

استشهد خمسة مواطنين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على رفح ومدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن خمسة مواطنين استشهدوا في غارة لطائرات الاحتلال استهدفت منزلا يعود لعائلة الكردي في حي الجنينة شرق رفح، جنوب قطاع غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران، في قصف إسرائيلي لدوار الكويت في مدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة مواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف مواطنين قرب "دوار دولة"، جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

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