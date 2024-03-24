اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء جراء هجمات جوية روسية على أوكرانيا خلال الليل

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ذكر مسؤولون أوكرانيون أن روسيا شنت هجمات جوية واسعة النطاق في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، مما أسفر مجددا عن اندلاع حرائق وانقطاع الكهرباء في أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، إن الحطام المتساقط ألحق أضرارا بشبكات التدفئة والكهرباء في مدينة كريفي ريه الصناعية جنوبي أوكرانيا.

وأضاف ليساك أنه نتيجة لذلك، أصبحت ستة مستشفيات وأكثر من 150 مدرسة وثلاثة آلاف منزل بقطنها 76 ألف نسمة بدون تدفئة بشكل مؤقت.

وأعلنت السلطات الأوكرانية أنه تم أيضا استهداف منشأة للبنية التحتية الحيوية في منطقة لفيف بغرب أوكرانيا.

وقال الحاكم الإقليمي ماكسيم كوزيتسكي، عبر تليجرام، "اندلع حريق هناك، حيث كان رجال الإطفاء في الخدمة".

وأضاف كوزيتسكي أنه بعد ساعات قليلة، خلال حالة تأهب جوي على مستوى البلاد، ضرب صاروخان روسيان من طراز كينجال فائق الصوت نفس المكان.

وقال كوزيتسكي إنه تم تحذير رجال الإطفاء في الوقت المناسب وفروا إلى بر الأمان.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، انطلقت الهجمات الروسية خلال الليل من 14 قاذفة استراتيجية فوق منطقة الفولجا.

بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق 28 طائرة مسيرة مقاتلة من شبه جزيرة القرم .

واعترض الجيش الأوكراني 18 صاروخ كروز و25 طائرة مسيرة. وقالت القوات الجوية إن الدفاعات الجوية انتشرت في كافة أنحاء البلاد.