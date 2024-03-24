سرقة معرض سيارات محمد ثروت وحبسه واكتشاف سارق ذهب روجينا في الحلقة 14 من سر إلهي

بدأت الحلقة الـ14 من مسلسل "سر إلهي"، بمشهد جمع كلا من حلا (مريم أشرف زكي) مع نبيلة (الراقصة دينا)، التي ظهرت في أول الحلقة لتبلغها بحقيقتها، وأنها والدتها الحقيقية بدلا من شاهيناز هارون (مي سليم)، وسردت لها قصة سجنها على يد سراج.

وتنتقل الأحداث إلي فيلا سراج (مراد مكرم) والذي يدخل الفيلا مع رحمة (نهى عابدين) شقيقة نصرة (روجينا)، بعدما ردها إلى عصمته بسبب حملها، ويخبر شاهيناز حينها، أنها سوف تعيش معهم في المنزل، مما جعلها في حالة غضب شديدة.

وذهبت نصرة (روجينا) إلي منزل والدة يحيى (أحمد مجدي)، وتخبرها بأن والده سليمان، ليس رجل شريف، ولكنه يتخذ من دار الأيتام ودار المسنين ستار لغسيل الأموال من تجارة السلاح والمخدرات، وتعطي له كل المستندات التي تدل على ذلك، ويدخل حينها في حالة صدمة شديدة، ولكن يعطي هذه المستندات للنيابة ليتم القبض على والده الدكتور سليمان (محمود الحديني).

وتنتقل الأحداث إلى معرض سيارات سعد (محمد ثروت)، والذي اتفق مع نصرة (روجينا) على استلام شحنة سيارات كبيرة باسمه بالشراكة معها، وبالفعل يتسلم سعد السيارات، ووضعها في المخازن الخاصة بشركته، ولكنه يفاجئ بعدها بسرقة كل السيارات التي توجد في المعرض والمخزن الخاص به، ليصاب بصدمة كبيرة، كما يتم القبض عليه وحبسة 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما تتهمه نصرة بسرقة السيارات بحكم العيد المبرم بينهما.

وكشفت الحلقة أن كلا من رحمة (نهى عابدين)، وشقيقها شريف (يوسف الأسدي)، هما من سرقا نصرة (روجينا) وتم اتهام روقية (رنا رئيس)، في سرقة الذهب بدلا منهما.

مسلسل "سر إلهي" من بطولة روجينا، وأحمد مجدى، ورنا رئيس، ومى سليم، ومحمد ثروت، ونهى عابدين، ومحمود الحدينى، وصلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، ويوسف الأسدي.د، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.