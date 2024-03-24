وزير الصحة الإيراني: إضافة 16 ألف سرير للمستشفيات خلال عامين ونصف

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أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني بهرام عين اللهي، أن الحكومة الإيرانية الحالية قدمت خدمات قيمة للغاية في المجال الصحي خلال عامين ونصف، أهمها إضافة 16 ألف سرير في هذا القطاع.

وقال عين اللهي، على هامش زيارته للمراكز التعليمية والطبية في مدينة جرجان مركز محافظة كلستان شمال شرق إيران مساء أمس السبت، "هنالك في الوقت الحاضر 150 ألف سرير في مجال الصحة والعلاج في مستشفيات البلاد، منها 12% أضيفت خلال عامين ونصف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف عين اللهي أنه تم فتح وتشغيل معظم الأسرّة في المناطق النائية والاقل نموا.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "من أهم الاجراءات في العام الجديد هو العلاج المجاني للأطفال دون السابعة من العمر في جميع أنحاء البلاد."

وأضاف عين اللهي "بجهود الحكومة الـ 13 والتنسيق بين منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي، تم توفير العملة الاجنبية اللازمة لتوريد الدواء."

وقال عين اللهي "على الأقل لن تكون لدينا أي مشكلة دوائية في البلاد خلال الشهر الجاري."