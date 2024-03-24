نائبة بايدن: لا أستبعد عواقب أمريكية على إسرائيل حال غزت رفح

قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، اليوم الأحد، "لا أستبعد أن تكون هناك عواقب أمريكية على إسرائيل في حال مضت في غزو مدينة رفح" جنوبي قطاع غزة.



وقالت هاريس خلال مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأمريكية، "كنا واضحين في محادثات متعددة مع إسرائيل وبكل الطرق أن أي عملية عسكرية كبيرة في رفح ستكون خطأً فادحًا".



وتابعت "درست الخرائط لا يوجد مكان يذهب إليه النازحون برفح".



وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، بأن إسرائيل تتجاهل محاولات الولايات المتحدة ثنيها عن شن هجوم بري على مدينة رفح بقطاع غزة، وذلك في ظل تزايد التوترات بين البلدين الحليفين بسبب سلوك إسرائيل في الحرب.



وتزعم إسرائيل أن الاستيلاء على رفح ونزعها من قبضة حركة حماس مهم للغاية بالنسبة لاستراتيجيتها لكسب الحرب.



ووفقا للصحيفة، تأمل الإدارة الأمريكية في إقناع كبار المسؤولين الإسرائيليين، الذين يزورون واشنطن في الأيام المقبلة، بأن هزيمة حماس لا تتطلب غزوا بريا كاملا لرفح، بل ويخشى المسؤولون الأمريكيون أن تتحول العملية إلى "حمام دم" يزيد من الغضب العالمي بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.