 وزير خارجية السعودية يستعرض مع جوتيريش التحضيرات للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية السعودية يستعرض مع جوتيريش التحضيرات للمؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

د ب أ
نشر في: الخميس 5 يونيو 2025 - 8:21 م | آخر تحديث: الخميس 5 يونيو 2025 - 8:21 م

استعرض وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التحضيرات للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن بن فرحان جوتيريش استعرضا تحضيرات المؤتمر،  "الذي سيُعقد هذا الشهر في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، إضافة إلى بحث آخر التطورات الإقليمية والدولية".

وجاء الاتصال بعد التصريحات التي شدد فيها، جوتيريش على ضرورة الحفاظ على حل الدولتين (فلسطين وإسرائيل). وقال إن من واجب المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لهذه الغاية ولتهيئة الظروف اللازمة لتحقيقها.


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