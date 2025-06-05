يلتقي الزمالك مع منافسه بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم، الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد وسيف جعفر.

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: محمد عواد، محمود بنتايج، صلاح مصدق، مصطفى الزناري، ناصر ماهر، محمد السيد، أحمد عبد الرحيم إيشو، محمود عبد الرازق شيكابالا وناصر منسي.

على الجانب الآخر يدخل بيراميدز مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد سامي، محمود مرعي ومحمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة وإبراهيم عادل

الهجوم: مروان حمدي

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: شريف إكرامي، علي جبر، أحمد توفيق، كريم حافظ، صديق إيجولا، مصطفى فتحي، دودو الجباس، يوسف أوباما وعبد الرحمن مجدي

وتقدم «الشروق» متابعة لحظية لأحداث المباراة خلال السطور التالية:

** بداية المباراة..

الدقيقة 9.. رأسية من مروان حمدي تمر أعلى عارضة محمد صبحي..

الدقيقة 13.. رأسية من محمود حمدي الونش تصل سهلة لأحمد الشناوي حارس بيراميدز..

الدقيقة 15.. مرور ربع ساعة من عمر المباراة وسط هدوء نسبي من الفريقين..

الدقيقة 30.. جوووووووووووووووووووووول أحمد عاطف قطة يتقدم لبيراميدز برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من وليد الكارتي