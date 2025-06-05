لبنان: الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الخميس، إن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، مشيراً إلى الدولة مستمرّة بعملها لبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها .

وأضاف سلام في كلمة، اليوم الخميس، بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة " لا يمكن أن نحقق الأمن والاستقرار طالما استمر احتلال أجزاء من أرضنا وعدم الافراج عن أسرانا"، مضيفا "سنواصل الضغوط لإجبار إسرائيل على الانسحاب الكامل من كل شبر من أراضينا، تطبيقا للقرار 1701 وسنعمل على توفير كل ظروف لإعادة أهلنا إلى أرضهم بكرامة، وإعمار ما دمره الإسرائيلي".

وأوضح أنه في المجال الأمني والعسكري "الدولة مستمرة بعملها كما جاء باتفاق الطائف لبسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية وحصر السلاح بيدها، والجيش اللبناني يواصل توسيع انتشاره وحتى الآن فكك بجنوب الليطاني أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن".

وعن العلاقة مع سوريا، قال سلام " اتفقنا على تشكيل لجان مع سوريا لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف الاشتباكات وصولاً لترسيم الحدود. ونحن نعمل أيضاً مع المجتمع الدولي والسلطات السورية لتسهيل عودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الى بلادهم".

وعن المجال السياسي، قال رئيس الحكومة " أنجزنا بكل حيادية الانتخابات البلدية والاختيارية بعد تسع سنوات، تأكيدًا على احترام الاستحقاقات الدستورية وبدأنا التحضير للانتخابات النيابية".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.