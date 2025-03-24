 سفير ألمانيا: مصر تلعب دورا قياديا في مبادرات دبلوماسية مختلفة - بوابة الشروق
الإثنين 24 مارس 2025 5:21 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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سفير ألمانيا: مصر تلعب دورا قياديا في مبادرات دبلوماسية مختلفة

مروة محمد
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 5:10 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 5:10 م

قام السفير يورجن شولتس، اليوم، بتسليم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماده سفيرا لألمانيا لدى مصر.

وأعرب شولتس عن تقديره العميق للعلاقة الطويلة والوثيقة بين ألمانيا ومصر وأكد على استعداده لاستكمال وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن ألمانيا ومصر يجمعهما شراكة طويلة في مجالات مثل التجارة والثقافة والتعليم والتطوير.

وصرح السفير قائلا: أنه لشرف لي أن أكون سفير ألمانيا في مصر، حيث تلعب مصر دوراً محورياً لتحقيق الاستقرار في المنطقة ودورا قياديا في مبادرات دبلوماسية مختلفة ومبادرات بشأن السياسة الأمنية.

وتابع: تجمع مصر وألمانيا روابط وطيدة ومستمرة حيث يعد التعاون بين بلدينا هو أساس سياستنا الخارجية.

ومضى قائلا: نستطيع معا توطيد الشراكة المصرية الألمانية مما يساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة.

ويتطلع شولتس إلى التركيز على تعزيز التبادل الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين لا سيما التعاون في مجالات الطاقة المتعددة والتعليم.

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