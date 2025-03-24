قتيلان في حادثي عنف منفصلين بحفلين في جنوب ألمانيا

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أعلنت الشرطة الألمانية أن حفلين منفصلين في ولاية بافاريا بجنوب ألمانيا انتهيا بوفاة شخص في كل منهما.

وذكرت الشرطة أن رجلا /47 عاما/ توفي أمس الأحد متأثرا بجروحه الخطيرة إثر إطلاق نار في حفل زفاف حضره مئات الضيوف في مدينة فورت جنوبي ألمانيا.

وفرّ المهاجم من مكان الحادث ولا يزال طليقا. وتلقى الرجل المصاب في البداية علاجا طبيا مكثفا، لكنه توفي لاحقا متأثرا بجراحه. وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى.

وعلى الرغم من اعتقاد الشرطة بوجود جاني واحد فقط، فإنها تبحث عن سيارتين تحملان لوحات ترخيص فرنسية، واللتين غادرتا المنطقة بعد وقت قصير من الهجوم.

وفي حادث منفصل متزامن ببلدة بارسبرج في ولاية بافاريا قُتل رجل في فعالية في الهواء الطلق أمس الأحد.

ووفقا للشرطة، تصاعد شجار بين رجلين وقام أحدهما فجأة بسحب سلاح. وتم اعتقال المشتبه به.

وقالت الشرطة إنه لم يصب أي شخص آخر في الحادث، مضيفة أن الفعالية كانت مهرجانا ثقافيا كرديا.