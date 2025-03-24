ماذا لو كانت منى زكي بدلا من أمينة خليل في مسلسل لام شمسية؟.. طرح بعض رواد مواقع الاجتماعي هذا السؤال، انطلاقا من أن الفنانة منى زكي كانت المرشحة الأولى لبطولة مسلسل "لام شمسية" الذي واجه العديد من المشاكل تسببت في تأجيل تصويره لقرابة 3 أعوام، إلى أن اعتذرت منى عنه لارتباطها بأعمال أخرى.

الكل اتفق أن منى زكي صاحبة موهبة فنية كبيرة، وأن اختيارها منذ البداية للعب شخصية "نيللي" بالعمل، كان اختيارا صائبا بالمرة، فمنى قادرة أن تعبر وبقوة عن صدمة الأم التي تكتشف أن ابن زوجها الذي تحبه وقامت بتربيته، يتعرض للتحرش من قبل الصديق المقرب لزوجها، ثم يبدأ ممارسة الفعل نفسه مع شقيقه الأصغر، ابنها الوحيد.

لكن وبرغم الإشادة بمنى زكي، وأن العمل كان سيحقق نجاحا بها، لكن الملفت أنه حدث اتفاق بين رواد السوشيال ميديا على نجاح الفنانة أمينة خليل في أداء الدور بجدارة، فكتب أحدهم: "أنا سعيد إن منى زكي اعتذرت عن "لام شمسية" لأن اعتذارها إدانا فرصة نتفرج على تألق أمينة خليل في المسلسل ولعب دور نيللي".

بينما أثنى آخر على اختيارات المخرج كريم الشناوي وقال: "اختيار أمينة خليل لتحل مكان منى زكي يؤكد أن المخرج فاهم وواعي لما يفعله، فهو اختار كل الممثلين بعناية كبيرة، وقام بتسكين كل واحد في المكان المناسب له، فجاءت النتيجة مبهرة".

وقال أحد مستخدمي فيسبوك: "أمينة خليل من أهم العناصر الموجودة في المسلسل حقيقي، بعيدًا عن إني اتعودت منها إن أعمالها دائما قوية وتقيلة وبتناقش قضية مهمة، بس المرة دي تمثيل أمينة خليل مبهر بالنسبة لي أكتر من أي عمل درامي أو سينمائي هي عملته بدايةً من مشوار تمثيلها".

وكتب آخر: "تمثيلها في لام شمسية واقعي وحقيقي لدرجة مرعبة، نبرة الصوت، بربشة عينيها، رعشة إيديها، طريقة كلامها اللي فيها خوف وتوتر، صدق مشاعرها ونظرة عينيها اللي بتعيّشك جوا الموقف وكأنه حقيقي بجد".

بينما كتب أحد رواد السوشيال ميديا: "أنا مش من جمهور امينة خليل أوي من ناحية التمثيل يعني، بس بجد شابوه لحسن اختياراتها اللي خلت الواحد يتابع مسلسلاتها بمنتهى التركيز".

وأكد أحدهم أن أمينة خليل تسير على خطى كل من منة شلبي ومنى زكي، من حيث اختيار أدوارها، وأنها تسعى لتقديم عمل فني محترم هادف، وليست من الفنانات التي تسعى للـ"الشو" والتريند، رغم تعرضها لحملات كثير من النقد والتنمر، ولكنها تواصل عملها وتركز فيه.

وأشار أحد مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي إلى تطور تمثيلها، وقال: "كل مرة بيبقى أداءها فظيع، يعني ريأكشنات الزعل والحزن بتاعة زيزي ونادين في الهرشة ونيللي حالياً في لام شمسية بقى مختلف.. مبسوط أوي لواحدة طورت من نفسها، وماشية في طريق مختلف تماماً وكل مرة نجاحها بيزيد أكتر وأكتر".

وقال آخر: من وجهة نظري أمينة خليل أفضل ممثلة في الموسم التاني من رمضان بجدارة.

وكتب آخر: "أمينة خليل بتقدم واحد من أقوى أدوارها في "لام شمسية" وأنا مبسوط بيها الصراحة لأنها ممثله ذكية وواعية، وبتمسك في الفرصه اللي ربنا بيكتبها لها وبتجتهد فيها لأقصى حد بدون كسل أو استسهال، عشان كده النتيجة طالعة مبهرة".

أما الفنانة عارفة عبدالرسول فلخصت حالة الإعجاب بأداء أمينة خليل، وكتبت عبر حسابها بفيسبوك: "إيه دا يا شيخة بقى، هتقعدينا في البيت حرام عليكي".

يذكر أن مسلسل "لام شمسية" تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وبطولة أمينة خليل، وأحمد صلاح السعدني، ويسرا اللوزي، ومحمد شاهين، ويناقش قضية شائكة للغاية تتعلق بالتحرش بالأطفال، وحقق ردود فعل واسعة جدا بين صناع الفن والنقاد والجمهور، ونال إشادات عديدة على قوة الموضوع والإخراج والتمثيل.