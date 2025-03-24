ملك الأردن يؤكد على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على غزة

أكد عاهل الأردن عبد الله الثاني، الاثنين، على ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني.

جاء ذلك خلال استقباله في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وأكد الملك عبد الله على "عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية واستقرار المنطقة".

وتناول اللقاء التطورات في المنطقة، إذ دعا ملك الأردن إلى "وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية، في 18 مارس الجاري، قتلت إسرائيل 730 فلسطينيا وأصابت 1367 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة في غزة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس الجاري، وأعادت إغلاق المعابر بوجه المساعدات الإنسانية، بعد السماح بإدخال كمية محدودة منها خلال فترة وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الاناضول التركية.

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 163 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.