البرتغال يضرب الدنمارك بخماسية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

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تخطى منتخب البرتغال نظيره الدنمارك، بنتيجة 5-2، الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تأهل المنتخب البرتغالي إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، بعدما عوضوا خسارتهم ذهابا خارج الديار (0-1).

حملت خماسية البرتغال توقيع يواكيم أندرسن "هدف عكسي"، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو وجونزالو راموس في الدقائق 38 و72 و86 و91 و115.

وسجل راسموس كريستينسن وكريستيان إريكسن، هدفي الدنمارك في الدقيقتين 56 و76.

بهذه النتيجة ضرب المنتخب البرتغالي، موعدا مع ألمانيا، في نصف النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب إيطاليا.