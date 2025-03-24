 البرتغال يضرب الدنمارك بخماسية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البرتغال يضرب الدنمارك بخماسية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

محمد ثابت
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 1:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 1:13 ص

تخطى منتخب البرتغال نظيره الدنمارك، بنتيجة 5-2، الأحد، في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

تأهل المنتخب البرتغالي إلى نصف نهائي البطولة الأوروبية، بعدما عوضوا خسارتهم ذهابا خارج الديار (0-1).

حملت خماسية البرتغال توقيع يواكيم أندرسن "هدف عكسي"، كريستيانو رونالدو، فرانسيسكو ترينكاو وجونزالو راموس في الدقائق 38 و72 و86 و91 و115.

وسجل راسموس كريستينسن وكريستيان إريكسن، هدفي الدنمارك في الدقيقتين 56 و76.

بهذه النتيجة ضرب المنتخب البرتغالي، موعدا مع ألمانيا، في نصف النهائي، بعد تأهل الأخير على حساب إيطاليا.


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