زيلينسكي يتهم روسيا بإطالة أمد الحرب قبيل محادثات وقف إطلاق النار

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد موسكو بإطالة أمد الحرب، وذلك في الوقت الذي اجتمع فيه ممثلون من كييف وواشنطن في السعودية لبدء أحدث جولة من المفاوضات الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المسائية المصورة بالفيديو: "روسيا هي الوحيدة التي تطيل أمد هذه الحرب".

وتابع أنه "منذ 11 مارس/آذار، كان اقتراح وقف إطلاق النار غير المشروط مطروحا على الطاولة - وكان من الممكن أن تتوقف هذه الهجمات بالفعل. لكن روسيا هي التي تواصل كل هذا"، في إشارة إلى سلسلة من الهجمات الروسية بالمسيرات في الأيام الأخيرة.

يشار إلى أن كييف وافقت في 11 مارس/آذار الجاري على خطة وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما التي اقترحتها الولايات المتحدة إذا التزمت موسكو أيضا. ومع ذلك، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدة شروط مسبقة، بما في ذلك مطالبة الغرب بوقف جميع المساعدات العسكرية لكييف.

وقال زيلينسكي:"من دون الضغط على روسيا، سيواصل أولئك الموجودون في موسكو إظهار ازدراءهم للدبلوماسية الحقيقية وسيواصلون تدمير الأرواح".

واجتمع ممثلون أوكرانيون وأمريكيون في السعودية يوم الأحد لإجراء محادثات أولية من أجل تأمين وقف لإطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف على فيسبوك مساء الأحد "كانت المحادثات بناءة ومفيدة - ناقشنا قضايا مهمة، خاصة في قطاع الطاقة".

وكان عمروف قد صرح سابقا بأن المحادثات مع الممثلين الأمريكيين ستركز على تدابير حماية منشآت الطاقة والبنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى أن الوفد الأوكراني يضم خبراء في مجال الطاقة بالإضافة إلى ممثلين عسكريين من القوات الجوية والبحرية.

وقال زيلينسكي: "يستمر عمل الوفود. ولكن بغض النظر عما نناقشه مع شركائنا حاليا، يجب دفع بوتين لإصدار أمر حقيقي بوقف الضربات - لأن من أشعل هذه الحرب يجب أن يكون هو من يوقفها".

وفي الرياض، يخطط الوسطاء الأمريكيون لإجراء مفاوضات منفصلة مع ممثلين من كل من موسكو وكييف ابتداء من اليوم الاثنين.

وتحدث المبعوث الأمريكي كيث كيلوج عن "دبلوماسية مكوكية"، تهدف من خلالها الوفود الأمريكية إلى تقريب مواقف الطرفين المتحاربين.

ووافقت كل من أوكرانيا وروسيا مبدئيا على وقف مبدئي للهجمات على منشآت الطاقة، لكن لم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. ومع ذلك، نفذت كل من كييف وموسكو هجمات بطائرات مسيرة واسعة النطاق منذ ذلك الحين.

وفي إطار مفاوضات وقف إطلاق النار، تسعى أوكرانيا أيضا إلى حماية وحدات أخرى من البنية التحتية.

يُذكر أن أوكرانيا تدافع عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات.