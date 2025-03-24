 ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن يؤكد ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة


نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 4:21 م | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 4:21 م

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أكد الملك عمق العلاقات الأخوية بين الأردن والعراق، والحرص على توسيع التعاون ومواصلة التنسيق؛ بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية واستقرار المنطقة.

وتناول اللقاء التطورات بالإقليم، إذ أكد الملك ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة تثبيت وقف إطلاق النار، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية لأهالي القطاع.

وحذر من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، المهندس علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

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