 أردوغان يغادر السعودية ويتوجه إلى مصر
الأربعاء 4 فبراير 2026 1:21 م القاهرة
أردوغان يغادر السعودية ويتوجه إلى مصر

أنقرة (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 12:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 فبراير 2026 - 12:33 م

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، العاصمة السعودية الرياض، بعد استكمال لقاءاته الرسمية فيها، متوجها إلى مصر.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية بأن طائرة الرئيس التركي أقلعت من مطار الملك خالد الدولي، وكان في وداعه أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر آل سعود، وسفير المملكة العربية السعودية لدى أنقرة فهد بن أسعد أبو النصر، وسفير تركيا لدى الرياض، أمر الله إيشلر.

وكان أردوغان قد وصل ظهر أمس الثلاثاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية.

ورافق أردوغان في زيارته إلى السعودية، وزراء الخارجية هاكان فيدان والمالية محمد شيمشك والأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير أقطاش والطاقة ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

 


