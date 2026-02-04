إعلام فلسطيني: 18 شهيدا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على شرقي قطاع غزة اليوم الأربعاء إلى 18 قتيلا بينهم خمسة أطفال، وفق إعلام محلي.

ونقل المركز الفلسطيني للاعلام عن مصدر محلي قوله إن "دبابات الاحتلال قصفت بالمدفعية حي التفاح شرقي مدينة غزة واستهدفت عمارة لعائلة حبوش ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء منهم طفلان".

وأفاد بـ "استشهاد سبعة مواطنين آخرين في حي التفاح شرقي غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ يوم أمس"، لافتا إلى "استشهاد ثلاثة مواطنين منهم امرأة وطفل رضيع جراء قصف الاحتلال على حي الزيتون شرقي غزة".

ووفق المصدر ، "استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيام ومنازل المواطنين في منطقة قيزان أبو رشوان جنوب مدينة خانيونس جنوبي القطاع".

كما استشهد طفل متأثرا بإصابته السابقة بنيران إسرائيلية في خان يونس.

وأطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة شرقي خان يونس ووسطها وجنوبها، إلى جانب إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه ساحل المدينة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أفاد بأن "ضابطا أصيب بجروح خطيرة اليوم عقب إطلاق مسلحين النار على قوة إسرائيلية قرب الخط الأصفر في شمال قطاع غزة".

وقتلت القوات الإسرائيلية، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، 553 فلسطينيا بينهم 179 طفلا و69 امرأة، وأصابت 1463، وفق المركز الفلسطيني للإعلام.