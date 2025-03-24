سنغافورة تسجل درجات حرارة قياسية وأمطار غير معتادة في عام 2024

كان عام 2024 في سنغافورة حافلا بدرجات حرارة قياسية وأنماط أمطار غير معتادة، حيث شهد شهر يوليو/تموز أول موجة جفاف منذ عام 2019، في حين ارتفعت درجات الحرارة وانخفضت كمية الأمطار في ديسمبر/كانون الأول.

كما سجل نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أعلى نسبة هطول أمطار منذ أكثر من 40 عاما، بينما تسببت ظاهرتان غير مألوفتين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول في هطول أمطار غزيرة، وفقا لتقرير التقييم المناخي السنوي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية .



ورغم أن ارتفاع درجات الحرارة يعد أحد مظاهر الاحتباس الحراري، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية في سنغافورة أكدت لصحيفة ذا ستريتس تايمز أن أنماط هطول الأمطار غير المعتادة لعام 2024 لا يمكن ربطها مباشرة بتغير المناخ.