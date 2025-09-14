مصادر دبلوماسية: وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور الصين هذا الأسبوع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر دبلوماسية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يزور وزير الخارجية الكورية الجنوبية تشو هيون الصين هذا الأسبوع لإجراء مباحثات مع نظيره الصيني.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه من المرجح أن يناقش تشو الزيارة المحتملة للرئيس الصيني شي جين بينج لكوريا الجنوبية خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا-المحيط الهادئ (أبيك) المقررة الشهر المقبل.

ومن المتوقع بصورة كبيرة أن يحضر الرئيس الصيني القمة، على الرغم من أن الصين لم تؤكد مشاركتها.

ومن المتوقع أيضا أن يؤكد تشو على الهدف المشترك لكوريا الجنوبية والصين المتمثل في نزع السلاح النووي بشبه الجزيرة الكورية.