تنقذ زينة (ياسمينا العبد) والدتها رباب (يسرا اللوزي)، التي تحاول التخلص من أدويتها، وتخبرها أنها تريد رؤيتها بصحة أفضل، مؤكدة أنها لن تتحمل محاولة انتحارها مرة أخرى، كما تقرر التحدث مع طبيبها النفسي لمساعدتها.

يشارك في بطولة مسلسل "لام شمسية" عدد كبير من النجوم، أبرزهم أمينة خليل، ياسمينا العبد، أحمد السعدني، يسرا اللوزي، ومحمد شاهين، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي.

وتجسد ياسمينا العبد في المسلسل دور زينة، ابنة محمد شاهين ويسرا اللوزي، حيث تتناول الأحداث صراعات أسرية ونفسية عميقة، تسلط الضوء على تأثير الأزمات النفسية على الأسرة، خاصة عندما يكون أحد الأبوين يعاني من اضطرابات نفسية تؤثر على استقرار العائلة بأكملها.