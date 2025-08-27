محافظ بورسعيد يحضر مران المصري ويطالب بمواصلة الانتصارات

حرص محب حبشي، محافظ بورسعيد، على حضور جانب من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، مساء اليوم، على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد، حيث كان في استقباله رجب عبد القادر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي.

وعقب وصوله، عقد المحافظ اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة التونسي نبيل الكوكي، طالبهم خلاله بمواصلة بذل الجهد والعرق لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في بطولة الدوري، سعيًا لتلبية طموحات جماهير المصري بالمنافسة على مختلف البطولات التي يشارك بها الفريق.

كما أكد المحافظ للاعبين والجهاز الفني أنه سيكون حاضرًا في المباراة المقبلة أمام كهرباء الإسماعيلية لمؤازرتهم والشد من أزرهم.

من جانبه، أعرب رجب عبد القادر، نائب رئيس النادي المصري، عن خالص شكر مجلس إدارة النادي برئاسة كامل أبو علي للمحافظ محب حبشي، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس حجم الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه للنادي على مختلف المستويات.