أعلنت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن معارضة الاتحاد الأوربي لاستئناف الحرب على غزة، مؤكدة أن ذلك سيؤدي إلى خسائر غير مقبولة في الأرواح.

وقالت خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى على هامش زيارتها إلى الضفة الغربية المحتلة اليوم الإثنين: «حماس لابد أن تطلق سراح كل المحتجزين، وإسرائيل لابد أن تعيد تدفق المساعدات إلى قطاع غزة وتستمر المفاوضات».

وأضافت أن من الصعب الحديث عن إعادة إعمار غزة بينما يستمر القصف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة العربية لقطاع غزة.

وشددت أن حماس لا يمكن أن يكون لها دور في حكم قطاع غزة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يرى أن السلطة الفلسطينية هي السبيل الأمثل لحكم القطاع.

وأشارت إلى تقديم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو كمساعدات طارئة للسلطة الفلسطينية، العام الماضي، معربة عن استعداد الاتحاد لتقديم المزيد من الدعم.

كما أعربت عن قلق الاتحاد الأوروبي إزاء الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تؤدي إلى مزيد من النزوح والتدمير، مؤكدة أن عنف المستوطنين «يقوض أي آفاق لحل الدولتين»، الذي يراه الاتحاد الأوربي المسار الوحيد للسلام المستدام.