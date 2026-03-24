ارتفاع حصة السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي رغم استمرار ضعف مبيعات السيارات

أظهرت بيانات رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، زيادة الحصة السوقية للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي مع بداية عام 2026، على الرغم من استمرار ضعف مبيعات السيارات بشكل عام.

وقالت الرابطة، إن حصة السيارات الكهربائية بالكامل ارتفعت إلى 18.8% مقارنة بـ15.2% منذ بداية العام.

وأضافت الرابطة، أن تسجيلات السيارات الجديدة ارتفعت بنسبة 1.4% على أساس سنوي لتصل إلى 865 ألفا و437 سيارة خلال فبراير الماضي.

ومع ذلك، تراجعت عملية التسجيل خلال أول شهرين من العام بنسبة 1.2% لتصل إلى 1.665 مليون سيارة.

وارتفعت المبيعات في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا خلال فبراير الماضي، فيما تراجعت في فرنسا.

وحافظت "فولكس فاجن"، على صدارتها كأكبر شركة لصناعة السيارات في الاتحاد الأوروبي، حيث ارتفعت مبيعات المجموعة بنسبة 2.6%، رغم تراجع مبيعات علامتها التجارية "بورش" بأكثر من 5%.