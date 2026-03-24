إصابة عسكري إسرائيلي بجروح متوسطة جنوبي لبنان

• صحيفة "يديعوت أحرونوت" قالت إن الاصابة نتيجة حادث أثناء العمليات العسكرية، دون إعلان رسمي من الجيش..

قالت صحيفة عبرية، الثلاثاء، إن عسكريا إسرائيليا أصيب بجروح متوسطة خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضافت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "جنديا من الجيش الإسرائيلي أصيب بجروح متوسطة في وقت سابق في جنوب لبنان نتيجة حادث أثناء العمليات"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أنه جرى إجلاء العسكري إلى أحد المستشفيات، دون إعلان رسمي من الجيش.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل يومين إصابة 7 عسكريين في جنوب لبنان.

وفي الأيام الأولى من العدوان الإسرائيلي على لبنان والذي بدأ 2 مارس الجاري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 15 جنديا في عمليات متفرقة في جنوب لبنان.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، شنت إسرائيل عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوبي وشرقي البلاد، قبل أن تبدأ في اليوم التالي توغلا بريا محدودا في الجنوب.

ولم ينشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تفاصيل عن العدد الكامل للجنود القتلى والجرحى منذ بدء عدوانه على لبنان.

لكن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق الثلاثاء، أن عدد المصابين منذ بدء الحرب بلغ 4 آلاف و829، بينهم 122 أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتشير معطيات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي الى مقتل 18 إسرائيليا منذ بداية الحرب.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تفرض فيه إسرائيل تعتيما شديدا على نتائج الرد العسكري الإيراني وهجمات "حزب الله"، كما يمارس الجيش رقابة صارمة على وسائل الإعلام، ويحذر الإسرائيليين من نشر مقاطع فيديو لخسائر أو الكشف عن المواقع المستهدفة.