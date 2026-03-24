وكالة فارس: الهجمات الإسرائيلية استهدفت بنى تحتية للطاقة في أصفهان وخرمشهر

أفادت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية، بشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات استهدفت بنيتين تحتيتين للطاقة في مدينتي أصفهان وخرمشهر.

وأشارت إلى استهداف مبنى إدارة الغاز ومحطة تخفيض الغاز الواقعة في شارع «كافيه» بمدينة أصفهان، في إطار استمرار الهجمات التي يشنها العدو الأمريكي والإسرائيلي.

وأضافت أن الهجوم تسبب في وقوع أضرار طالت أجزاء من هذه المرافق، بالإضافة إلى تأثر المنازل المحيطة بها.

وفي سياق متصل، كشفت عن وجود تقارير تفيد باستهداف خط أنابيب الغاز التابع لمحطة توليد الطاقة في خرمشهر.

وأشارت إلى تأكيد محافظ خرمشهر، عدم وقوع أي إصابات جراء المقذوف الذي أصاب المنطقة الواقعة خارج محطة خط الغاز.