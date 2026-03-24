وزير الدفاع التركي يستقبل وفدا قطريا

• ضم سفير الدوحة بأنقرة ومسؤولين عسكريين

استقبل وزير الدفاع التركي يشار غولر، الثلاثاء، وفدا قطريا برئاسة سفير الدوحة في أنقرة فيصل بن عبدالله آل حنزاب.

وجرى اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع عبر تدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية.

وضم الوفد القطري إلى جانب السفير، رئيس هيئة التعاون العسكري الدولي القطرية محمد راشد الشهواني، والملحق العسكري القطري عبدالعزيز صالح السليطي.

وأفادت الوزارة أن الوفد القطري أشرف على عملية نقل جثامين الشهداء الأتراك الذين ارتقوا جراء سقوط مروحية قطرية خلال تدريبات مشتركة.

وقدم الوزير التركي تعازيه للوفد القطري ولقطر حكومة وشعبا في شهداء المروحية المنكوبة.

من جانبه، قدم الوفد القطري تعازيه للوزير التركي ولتركيا حكومة وشعبا، في الشهداء الأتراك الذين ارتقوا في حادث المروحية نفسها.

والأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد عسكري وموظفين تقنيين اثنين من شركة "أسيلسان" التركية، و4 من أفراد القوات المسلحة القطرية، في حادث سقوط مروحية قطرية مساء السبت.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المعطيات الأولية تشير إلى أن عطلا فنيا تسبب في سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية، والتي كانت تُجري تدريبات في البحر تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية.

وفجر الأحد، أعلنت قطر سقوط مروحية في المياه الإقليمية إثر "عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني"، وأعلنت لاحقا انتهاء عمليات البحث عن جثة الشخص السابع والأخير من طاقم المروحية، مؤكدة استشهادهم جميعا