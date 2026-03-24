جامعة المنصورة: إنجاز جديد لطلاب الحاسبات والمعلومات في الابتكار وريادة الأعمال

نجح طلاب كلية الحاسبات والمعلومات في تحقيق إنجاز جديد بحصول مشروع «DAWAR» على دعم مالي وتقني ضمن برنامج «مشروعك.. شركتك الناشئة» التابع لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

ويحقق المشروع مستوى متقدمًا من التفكير التطبيقي، حيث يقدم نظامًا ذكيًا لإدارة أساطيل المركبات قائمًا على تحليل البيانات والتقنيات الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل، وترشيد التكاليف، وتعزيز مستويات الأمان.

وتؤكد جامعة المنصورة استمرار التزامها بدعم طلابها المبدعين، وتوفير بيئة محفزة تمكّنهم من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع، وتعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.