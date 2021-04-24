وزيرة العدل الألمانية تطالب بمزيد من الحرية لمن تم تطعيمهم

دعت وزيرة العدل الألمانية كريستينه لامبرشت إلى رفع قيود معينة عن الأشخاص الذين يتمتعون بحماية كاملة من التطعيم ضد كورونا قريبا.



وقالت الوزيرة في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "إذا كان من المؤكد أن التطعيم لا يحمي فقط من المرض، بل يمكنه أيضا منع انتقال الفيروس، فيجب أخذ ذلك في الاعتبار في الإجراءات، هذا ليس امتيازا للمُلقحين، ولكنه مطلب من متطلبات الدستور".



وتجدر الإشارة إلى أن مسألة نوعية القيود التي يمكن إعفاء الأشخاص الذين تم تطعيمهم منها ستكون محور المحادثات خلال مؤتمر الحكومة الاتحادية مع رؤساء حكومات الولايات المقرر عقده بعد غد الاثنين.



وأشارت لامبرشت إلى اللائحة الجديدة لقانون الحماية من العدوى، التي بموجبها تم تفويض الحكومة الاتحادية صراحة "بوضع لوائح خاصة واستثناءات وإغاثة للأشخاص الذين يتوقع أن يتم تحصينهم ضد فيروس كورونا"، موضحة أنه من المهم لذلك بشكل خاص مناقشة هذه الأسئلة الآن أيضا خلال المؤتمر.



وذكرت لامبرشت، أن اللقاحات الفعالة قد تم تطويرها في وقت قصير جدا وأن المزيد من الأشخاص يستفيدون من هذه الحماية، وقالت: "أنت محق في أن تسأل نفسك ما هي الحريات التي يمكنك ممارستها مرة أخرى بعد التطعيم".



وأضافت أن هذا لم يعد سؤالا نظريًا، ولذلك يجب على السياسة الآن، أيضًا أن تقدم إجابات عملية.