إسرائيل تقصف أهدافا في غزة في أعقاب هجوم صاروخي

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قال الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم السبت إنه قصف أهدافا في قطاع غزة ردا على هجوم صاروخي.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف البنية التحتية وقاذفات صواريخ في غزة "ردا على صواريخ أطلقت على إسرائيل خلال الليل".

وأشار الجيش في وقت سابق إلى إن عائلات إسرائيلية احتمت في ملاجئ مع إطلاق صواريخ باتجاه جنوبي إسرائيل من غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بعض الصواريخ انفجرت قبل وصولها إلى الأراضي الإسرائيلية، بينما اعترض نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي صواريخ أخرى.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أنه تم إطلاق ما لا يقل عن 20 صاروخا من الأراضي الفلسطينية ، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.