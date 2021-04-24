تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف على معظم الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أنه من المتوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 31

بورسعيد 17 24

الإسكندرية 16 26

شرم الشيخ 24 35

أسوان 28 41

كاترين 22 30

الإسماعيلية 15 33