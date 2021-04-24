النواب السوري يتلقى 4 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية

أعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده الصباغ، أن المجلس تلقى اليوم السبت أربعة طلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية؛ ليرتفع عدد الطلبات المقدمة إلى 18 طلبا من بينهم الرئيس بشار الأسد.

وأوضح الصباغ - وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - أنه تلقى كتبا جديدة من قبل المحكمة الدستورية العليا بتقديم أحمد هيثم أحمد المكاري ودعد مبارك قنوع ومحمد كاميران محمد جميل ميرخان وحسين محمد طيجان بطلبات ترشح إلى منصب رئيس الجمهورية.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ قد أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقا لأحكام الدستور اعتبارا من يوم الاثنين الماضي ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الـ 28 من أبريل 2021.