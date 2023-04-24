الملك محمد السادس يوجه بتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدها السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية هناك، أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من السودان.

وأوضح البيان أنه طبقا لتعليمات العاهل المغربي، قامت سفارة المغرب بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية، انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورت سودان، لـ200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان أو الذين تزامن تواجدهم هناك، في ظل الأوضاع الداخلية الصعبة، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت مساء اليوم إلى مدينة بورت سودان.

وأضاف البيان أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى المغرب في أحسن الظروف.