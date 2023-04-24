«مغامرات كوكو» و«ساعة إجابة» يتذيلان قائمة شباك التذاكر في موسم عيد الفطر

يتذيل فيلما "مغامرات كوكو" و"ساعة إجابة" قائمة شباك التذاكر في موسم عيد الفطر المبارك.



ومن جانبه، يصارع فيلم "مغامرات كوكو" البقاء بدور العرض السينمائي بعد احتلاله المركز السادس وقبل الأخير بين الأفلام المنافسة خلال ثالث أيام موسم عيد الفطر وتحقيقه إيرادات منخفضة مقارنة بالأفلام المعروضة والبالغ عددها 7 أفلام، فقد حقق الفيلم إيرادات تخطت 500 ألف جنيه.



وتدور أحداث فيلم "مغامرات كوكو" في إطار كوميدي، وفكرة الصراع بين الخير والشر بالاستعانة بعالم الحيوانات التي ظهرت خلال المقطع الدعائي باعتبارها حيوانات ناطقة، حيث يناقش الفيلم قضية الرفق بالحيوانات والاهتمام بها.



الفيلم بطولة بيومي فؤاد، خالد الصاوي، شيرين رضا، أوس أوس، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، وطاهر أبو ليلة، ومن تأليف إيهاب الناصر، وإنتاج عمرو طنطاوي، وإخراج إسماعيل فاروق.



كما تذيل فيلم "ساعة إجابة" قائمة الأفلام المعروضة بدور العرض؛ محققا نحو 180 ألف جنيه، ويصبح إجمالي الإيرادات منذ بداية عرض الفيلم يوم وقفة العيد نحو 330 ألف جنيه ليحتل المركز السابع والأخير في إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.



تدور أحداث فيلم "ساعة إجابة"، حول طفل يبلغ 8 أعوام، محب للسينما ويخفق في الذهاب إليها رغم وعد والديه له، وتقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطا كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في أغلبها للخطر.



فيلم "ساعة إجابة" من بطولة الطفل سليم مصطفى، سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، عمر كمال المطرب، وهو عن فكرة أحمد شيكو، تأليف شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، مصطفى خضر ورحاب نبيل، إخراج مصطفى أبوسيف.