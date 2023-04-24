أظهرت بيانات رسمية أن معدل استخدام القدرات الصناعية في الصين بلغ 74.3 بالمائة في الربع الأول من عام 2023، منخفضا بـ1.5 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض الرقم بنسبة 1.4 نقطة مئوية عن الربع الأسبق، وفقا للهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.

ومن بين القطاعات الرئيسية الثلاثة، بلغ معدل استخدام قطاع التعدين 75.2 بالمائة في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8 نقطة مئوية عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5 بالمائة، فيما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9 بالمائة.