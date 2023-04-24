 الخارجية الصينية: إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الصينية: إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان

بكين - أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 أبريل 2023 - 11:48 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 أبريل 2023 - 11:48 ص

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنه تم إجلاء أول مجموعة من المواطنين الصينيين من السودان إلى دولة مجاورة وسط عملية متواصلة لإبعاد شعبها عن الصراع المستمر منذ أكثر من أسبوع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الخارجية الصينية قامت بتفعيل آلية طوارئ لضمان سلامة المواطنين الصينيين فور اندلاع الاشتباكات.

وأضافت ماو أنه تم إرسال مجموعات عمل لتنسيق خطط الإجلاء، مؤكدة أن الخارجية الصينية ستبقى على اتصال وثيق بالسلطات المحلية وسفارات الدول الأخرى في السودان، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.


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